Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 4-9 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 8 по юго-западу до плюс 16 градусов по северо-востоку.-0-

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