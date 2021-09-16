16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Осенние дожди, порывистый ветер, зонты, резиновые сапоги и теплая одежда - вот что ждет жителей Беларуси в конце текущей недели. Погоду испортят активные атмосферные фронты с Западной Европы, которые уже сегодня затянут своей облачностью западную часть нашей страны. В дальнейшем они распространят свое влияние на большую часть территории и не покинут нас до воскресенья", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 17 сентября, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, ночью в южных и центральных районах, днем по юго-востоку страны сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по северо-востоку до 16 градусов выше нуля по юго-западу. Днем будет 9-15 градусов тепла, по югу - плюс 16-19.

В субботу, 18 сентября, временами будут идти дожди. Местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по северу до 12 градусов выше нуля по югу страны. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-востоку местами - до плюс 15.

В воскресенье, 19 сентября, временами будут идти дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 11. Днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-востоку местами - до плюс 14.

В начале следующей недели в Беларуси установится холодная погода. Поступление воздушной массы арктического происхождения забросит по температурному режиму в середину октября. В понедельник, 20 сентября, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 5-12 градусов тепла.

Во вторник и среду, 21-22 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до минус 3. Днем - 4-10 градусов тепла, в отдельных районах - до плюс 12.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь