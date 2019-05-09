Дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 10 мая

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 мая пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.-0-

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