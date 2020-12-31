Фото из архива
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем по юго-востоку будет до плюс 7 градусов.-0-