Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 сентября

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер, особенно ночью, ожидаются в Беларуси 19 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, пройдут дожди, ночью местами сильные. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью во многих районах возможно усиление ветра - порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, днем - 6-12 выше нуля, по Гомельской области - до плюс 15 градусов.-0-
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