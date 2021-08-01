Дожди и жара ожидаются в Беларуси 2 августа

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и 30-градусная жара ожидаются по юго-востоку Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 2 августа, ночью и утром по северо-западу республики ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах страны - усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем будет облачно, с прояснениями. На большей части территории дожди, ночью и утром по северо-западу сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-востоку - до 26-30 градусов.-0-

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