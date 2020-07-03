Дожди с грозами и до +28°С ожидаются в Беларуси 4 июля

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих районах Беларуси 4 июля ожидаются грозы, ночью и утром местами сильные ливни. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-28 градусов.-0-

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