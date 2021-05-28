ДПС "Стрела" 29-30 мая отработает аварийно опасные участки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные дни ДПС "Стрела" проведет отработки наиболее аварийно опасных участков дорог республики в рамках специального комплексного мероприятия (СКМ) "Внимание - дети", сообщили БЕЛТА в ДПС.

"В преддверии летних каникул и в рамках мероприятия "Внимание - дети" специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД 29 и 30 мая в разных регионах республики организует массированные отработки дорог, направленные на выявление нарушений водителями скоростных режимов, правил перевозки детей, проезда пешеходных переходов и других требований ПДД. Напоминаем, что в дни проведения СКМ водители должны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар", - рассказали в ведомстве.

Сегодня по всей стране проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Сохраним наше будущее", направленный на предупреждение ДТП с участием детей. "С начала этого года на дорогах погибли 7 детей и 137 получили травмы. Летом проблема детского дорожно-транспортного травматизма становится особенно актуальной. Расслабившиеся после напряженного учебного года дети настраиваются на отдых, становятся излишне беспечными и порой ведут себя весьма легкомысленно. У них появляется много свободного времени, и ребята зачастую стремятся провести его на улице. А занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этим изменившимся обстоятельствам", - отметили в ДПС "Стрела".

"В связи с этим рекомендуем родителям как можно чаще напоминать юным участникам движения основные правила безопасного поведения вблизи дорог. Обучайте детей правильно переходить дорогу. Прежде чем ребенок шагнет на пешеходный переход, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей. Во время пересечения проезжей части нужно постоянно контролировать обстановку, смотреть по сторонам, а не отвлекаться на разговоры по телефону или рассматривание изображения на экране планшета. Нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории", - подчеркнули в ведомстве.

В ДПС напомнили о необходимости наличия на одежде или вещах ребенка повязки, нашивки, наклейки, значка или подвески из световозвращающего материала.

"Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, а детей постарше - пристегнутыми обычным ремнем безопасности. При выборе кресла убедитесь, что ребенку комфортно, что ремни не давят и не вызывают у маленького пассажира дискомфорта. Особое внимание уделите положению головы, она должна удобно располагаться на подголовнике", - акцентировали внимание в ДПС.-0-