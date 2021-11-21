"Дух белорусского народа и национальная символика": кинематографисты СНГ побывали во Дворце Независимости

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Независимости в этот воскресный день вновь принимал гостей. На этот раз ими стали участники Совета директоров национальных киностудий стран СНГ, заседание которого - в программе XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.

В числе гостей представители Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии.

Восхищенные взгляды посетителей говорят о том, что Дворец Независимости их впечатлил. И не удивительно, ведь это символ белорусской государственности, где гости в том числе почувствовали сопричастность к историческим событиям, которые здесь проходили.

Гостей приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая и проводила экскурсию, очень интересно и эмоционально рассказывая про историю создания дворца, а также про многочисленные детали и подробности судьбоносных переговоров и встреч.

Дворец Независимости - кульминационная составляющая большого столичного патриотичного квартала, который в том числе включает Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Надо отметить, что Дворец Независимости успел стать визитной карточкой Беларуси. В нем воплощено все то, что умеют белорусские мастера, ведь сделан он руками именно белорусов, которые проявили высокое мастерство, создавая настоящие шедевры творчества. Это главное, что нужно понимать, когда ходишь по залам дворца и смотришь на интерьеры.

Молодое суверенное государство сумело создать такой объект, который вызывает неподдельное восхищение как белорусов, так и зарубежных гостей.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков делится впечатлениями от посещения Дворца Независимости и от интересной программы пребывания в Беларуси, в которой, конечно же, "Лістапад". "Очень интересная программа, - говорит он. - Символично, что удалось многие направления сотрудничества в сфере кинематографии обсудить в Минске. Есть интересные перспективы во взаимодействии с "Беларусьфильмом". Самые прекрасные впечатления про Дворец Независимости. Безусловно, это часть истории страны. Те события, которые произошли здесь, это уже не документалистика, это достойно художественных произведений".

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