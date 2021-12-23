"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции Беларуси, который уже буквально на днях будет вынесен на всенародное обсуждение, содержит дух народовластия. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, проект Основного закона нашей страны получился неплохим. Мы всегда говорили о том, что и наша действующая Конституция - одна из сильных в мире. Это правда. Про это говорят все. Потому что эта Конституция направлена прежде всего на наших людей, граждан", - сказала Наталья Кочанова.

Она отметила, что ей довелось быть и в составе Конституционной комиссии, и в составе рабочей группы по доработке проекта Основного закона. "Конечно, мы постарались, чтобы этот проект сохранил те лучшие традиции, которые были заложены в действующей Конституции. И дух именно народовластия, то, что направлено сегодня прежде всего на людей, - социальная поддержка, защита наших людей", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию - это интеграция еще одной серьезной структуры народовластия в действующую вертикаль.

По словам Натальи Кочановой, уже на следующей неделе проект обновленной Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. "Хотелось бы, чтобы каждый понимал, что это закон, по которому будет развиваться наше общество в будущем. Конечно, к этому надо относиться очень ответственно. Очень бы хотелось, чтобы наши граждане приняли активное участие в обсуждении этой Конституции", - сказал она.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что проект направлен именно на сохранение сильной процветающей Беларуси: "Все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой. Это прежде всего", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она посоветовала при изучении проекта обновленной Конституции оценить и все происходящее в мире, ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси. "В основе должно быть это. А тогда, прочитав основные положения Конституции (это же небольшой документ, он прост для восприятия), увидеть, что ждет твою страну в будущем. Прошло то время, когда кто-то думал, что есть кто-то, кто должен за тебя подумать, решить. Сейчас то время, когда каждый должен понимать меру своей ответственности за будущее своей страны, своих детей", - сказала председатель Совета Республики.

"Спокойствие, мир и стабильность - вот, что предполагает эта Конституция", - добавила Наталья Кочанова.-0-