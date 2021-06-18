18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два абитуриента удалены в первый день сдачи ЦТ по русскому языку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Не явились 1159 человек. Удалены за нарушения два человека: один - за мобильный телефон и один - за работу с тестом по окончании времени. Не прошли по медицинским показаниям два человека", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по русскому языку проходит в два дня. Второй - 19 июня.

ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 2 по 9 июля.-0-