Два истребителя Су-30СМ прибыли в Беларусь

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыли первые два истребителя из четырех, которые Вооруженные Силы планируют получить в нынешнем году. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Министерство обороны, сообщает БЕЛТА.

"Только что шасси двух боевых самолетов Су-30СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь", - говорится в сообщении.

Фото из Telegram-канала Министерства обороны Республики Беларусь

В ведомстве отмечают, что самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил. Они увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства. ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

Как сообщалось, на следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей. Договор на поставку самолетов был подписан в 2017 году. По контракту с российским предприятием в 2019 году планировалась поставка первого звена Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах приобретение 12 машин.-0-