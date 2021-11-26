Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два вывозных рейса в Ирак запланированы на 26 и 27 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
В сообщении говорится, сегодня-завтра ожидаются еще два гуманитарных рейса. Первый рейс прибудет в Национальный аэропорт Минск в 23.45 (26 ноября). Вылет в Эрбиль запланирован в 00.45 (27 ноября).
Второй рейс ожидают в минском аэропорту 27 ноября в 22.45. Вылет в Эрбиль - в 23.45.
Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел).
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