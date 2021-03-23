Две белоруски удостоены почетных титулов международного конкурса "Королева Студенчества-2020"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белоруски удостоены почетных титулов XXIX Международного межвузовского конкурса грации, таланта и артистического мастерства "Королева студенчества - 2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Владислав Дубицкий.

Сегодня в Минске и Москве состоялась церемония награждения победительниц популярного студенческого проекта, который все эти годы организуют белорусский республиканский и российский союзы молодежи. Студии Национального пресс-центра Беларуси и штаб-квартиры РСМ соединил виртуальный мост. Однако чествование победительниц проходило очно.

Титул "Первая вице-королева студенчества" достался минчанке, студентке Московского института телевидения и радиовещания Веронике Цубиковой. Ранее девушка успешно окончила Белорусский государственный университет. Титул "Вторая вице-королева студенчества" завоевала студентка Белорусского государственного университета имени Максима Танка Екатерина Дебелая. Такого же титула удостоена студентка Волгоградской государственной академии физической культуры Елизавета Крутова. Корону "Королевы студенчества - 2020" получила студентка Ульяновского государственного университета Талия Айбедуллина.

"На протяжении трех десятков лет "Королева студенчества" - это конкурс грации, артистического мастерства, таланта. Каждая девушка-участница, будь она из Беларуси, России, Кыргызстана или другой страны, это, прежде всего, личность. Она может заниматься наукой, творчеством и при этом нести внутреннюю красоту всему миру", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

Как добавила заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной работы - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская, конечно же, любая девушка мечтает стать королевой. "И такая возможность есть у наших белорусских студенток учреждений высшего образования. За это я хочу поблагодарить Белорусский республиканский союз молодежи, который сумел сохранить этот прекрасный конкурс, благодаря которому молодежь разных стран общается и развивается. Ведь каждый год БРСМ предоставляет белорусским студенткам возможность выйти на сцену и показать через их молодые лица, улыбки, непосредственность, талант, насколько красива наша молодежь и наша страна", - подчеркнула она.

Финал конкурса "Королева студенчества - 2020" состоялся в январе этого года. В связи со сложной эпидобстановкой впервые он прошел онлайн в официальном паблике РСМ "Королева студенчества" и включал три испытания: "Фотообраз", "Видеовизитка" и творческий конкурс. Беларусь в финале представляли четыре грации. Это студентки-победительницы и финалистки национального конкурса "Королева Весна" 2018-2019 годов: Вероника Цубикова, Екатерина Дебелая, Виолетта Плисюк (БарГУ) и Валерия Козлова (МГУ им.Аркадия Кулешова).

Международное мероприятие дало старт областным (минскому городскому) турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". В настоящее время в учреждениях высшего образования весьма активно проходят его вузовские отборочные туры. Белорусский суперфинал конкурса запланирован на май этого года.

Конкурс "Королева студенчества" - некоммерческий творческий студенческий проект, он направлен на эстетическое, творческое и духовное воспитание молодого поколения; выявление и поддержку талантливой молодежи; пропаганду студенческого творчества; организацию досуга студенческой молодежи; укрепление молодежного сотрудничества. Главные критерии и отличительная особенность конкурса - интеллектуальные и творческие способности, грация, артистическое мастерство и сценическая культура, коммуникабельность участниц, умение общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, участие в молодежных проектах и программах.-0-