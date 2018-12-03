Движение через пункт пропуска "Вильча" на границе с Украиной ограничено по 31 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перемещение транспорта через пункт пропуска "Вильча" Житомирской таможни (сопредельный пункт пропуска - "Александровка" Гомельской таможни) ограничено с 30 ноября по 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Ограничение введено в связи с ремонтными работами автодорожного покрытия в районе населенных пунктов Александровка (Беларусь) и Вильча (Украина). Движение транспорта организовано в реверсивном режиме.

Таможня просит учитывать эту информацию при пересечении белорусско-украинской границы.-0-