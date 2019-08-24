24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Государственного таможенного комитета.

"По информации, полученной от литовской таможенной службы, 24 августа с 9.00 до 18.00 (ориентировочно) по белорусскому времени в информационных таможенных системах Литвы будут проводиться работы по обновлению программных продуктов, что повлияет на ритмичность приема грузового транспорта сопредельной стороной", - говорится в сообщении ведомства.

В ГТК просят перевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.-0-