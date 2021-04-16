Дзермант: белорусское общество встрепенулось у края пропасти и серьезно оздоровилось

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество встрепенулось у края пропасти и серьезно оздоровилось. Такое мнение в своем Telegram-канале разместил научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Методом включенного наблюдения внимательно анализирую настроения в белорусском обществе. Мятеж подавлен, загнан под плинтус, у невероятных фрустрация, переходящая в психоз. То есть в глубине души они затаили агрессию, злобу и хотят реванша. Кроме того, самые хитрые спящие не вскрылись и продолжают подрывную деятельность, в том числе в госструктурах. Но в целом общество встрепенулось, находясь у края пропасти, и серьезно оздоровилось", - отмечает политолог.

По его словам, началась консолидация сторонников Президента и созданной им государственности. "Вот это как раз и нужно использовать для придания нашей системе устойчивости для ее продолжения на десятилетия вперед", - резюмирует Алексей Дзермант. -0-