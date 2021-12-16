Дзермант: изменения в Конституцию определят настройки политической системы на ближайшие десятилетия

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституцию определят настройки политической системы на ближайшие десятилетия, заявил политолог Алексей Дзермант. Сегодня он проводит встречу с общественностью в рамках проекта белорусского общества "Знание" "В режиме правды" и подготовки республиканского референдума на базе БГУИР, передает корреспондент БЕЛТА.

"В таких диалогах и есть правильный путь для определения ориентиров развития нашей страны. Мы должны понимать друг друга, быть на одной волне, пусть иногда мы дискутируем и спорим, тем не менее возможность услышать друг друга очень важна", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, Беларусь подходит к ключевой, эпохальной черте новейшей государственности - конституционному референдуму. "Это не просто некая формальность, не просто попытка как-то успокоить общественно-политическую ситуацию. Перемены неизбежны, и они будут происходить. Эти перемены предполагают не слом системы, а строительство уже на имеющейся базе следующих этажей. От изменений в Конституцию будет зависеть, какие будут настройки у нашей политической системы в ближайшие несколько десятилетий, - отметил политолог. - Конституция - вершина правовой пирамиды и определяет основные параметры системы. В новой редакции вводится такой стабилизирующий орган, как Всебелорусское народное собрание - это белорусское ноу-хау".

"Мы не хотим никаких цветных революций и переворотов. Мы хотим, чтобы базис, который накопила Беларусь, дальше прирастал. А не чтобы пришли чужие люди или местные бандиты все разграбили, потому что в 2020 году речь шла именно об этом. Мы накопили серьезный потенциал: технологический, людской, экономический, ресурсный. Наша социальная политика направлена на то, чтобы национальный доход более-менее равномерно распределялся среди основных категорий граждан. Это отличает нас от многих соседей. Так произошло, потому что у нас была преемственная политика по отношению к советскому прошлому, государство не разрушало социальную инфраструктуру и вкладывалось в нее, одновременно развивала новые отрасли экономики", - констатировал Алексей Дзермант.

Как отметил аналитик, Беларусь никогда не пыталась предъявлять какие-то территориальные претензии, заниматься милитаризмом, экспансией - идеологической, информационной или военной. "Но, видимо, кто-то на Западе посчитал, что мы идеальная жертва, и раз такие мирные, то можно перевернуть нашу страну. Такая попытка произошла в прошлом году. Конституция поставит серьезный заслон в отношении любых попыток что-либо такое совершить", - считает он.

По мнению политолога, белорусская Конституция должна работать ради единения народа на основе определенных ценностей. "Очень хорошо, что в обновленной преамбуле появятся определения этих ценностей. Во-первых, это связано с исторической памятью, особенно в отношении Великой Отечественной войны. К сожалению, все наши соседи, кроме России, пошли путем отрицания исторической правды, ревизионизма. Это приводит к оправданию коллаборантов, прислужников нацистов, возвеличиванию национализма, шовинизма. И мы в Конституции ставим этому заслон. Второй момент связан с традиционными семейными ценностями. Белорусская православная церковь здесь выступает очень активно и говорит о том, что мы должны четко понимать, что подразумеваем под браком, как осознаем семью. Это очень важно", - убежден он.

Ценность нашей позиции в том, что мы не будем за какие-то коврижки, подачки, кредиты отказываться от своих ценностей. Наша Конституция не позволит нормам и ценностям, которые противоречат человеческой природе, здесь утвердиться", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-

Фото Оксаны Манчук