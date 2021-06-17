Дзермант о турне Байдена: Запад уже явно сдает и не может претендовать на монопольное доминирование

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческое время Запада уходит, отсюда и его нервное, надрывное поведение. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

Президент США Джо Байден провел свое политическое турне по Европе. В его график вошли встречи с лидерами "большой семерки" (G-7), саммит стран - участниц Организации Североатлантического договора и встреча с Президентом России Владимиром Путиным.

"Логика последовательности этих встреч была понятна. Байден сначала доводит, разъясняет позицию США о мировой политике и экономике, добиваясь от союзников лояльности и солидарности. А затем обозначает свои требования и условия России в качестве согласованной позиции Запада, - считает политолог. - В каком-то смысле это ритуал самовнушения: мол, мы все еще мировой гегемон, с нами все еще ведущие страны мира и мы можем диктовать свои условия нашим оппонентам. Отчасти это так. Запад все еще в силе, но уже явно сдает и не может претендовать на монопольное доминирование".

Алексей Дзермант уверен, что, по крайней мере, с Китаем и Россией разговор только с позиции силы уже не получится, а это значит, что, несмотря на браваду в СМИ, Байдену для по-настоящему успешной политики все же придется предлагать что-то иное, кроме односторонних претензий и требований.

"При этом претензии коллективного Запада пока выглядят далекими от реальности. Например, в части союзника России - Республики Беларусь. Лидеры G-7 призвали провести новые президентские выборы в нашей стране. Но что это, как не вмешательство во внутренние дела суверенного государства? Если у них есть вопросы к нашим выборам, то почему бы не поставить вопрос и о выборах в США, итоги которых во многих нюансах выглядят сомнительными, о чем постоянно говорит и якобы проигравший на них Дональд Трамп, - отметил аналитик. - Дело опять в пресловутых двойных стандартах? Конечно, да. Только претензии Запада - это уже что-то набившее оскомину, и относиться к ним нужно как к данности. А лучше просто не обращать внимания - до того момента, пока там не поймут бесполезность такой политики. Историческое время Запада уходит, отсюда и его нервное, надрывное поведение, попытки сомкнуть ряды и выбрать очередного врага в качестве цели для манипулирования и ослабления. Но солнце все равно восходит на востоке, нужно набраться терпения и последовательно держаться собственной стратегии игры вдолгую, учитывая прошлые ошибки и ясно осознавая свои цели в будущем".-0-