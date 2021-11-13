Дзермант о возможном диалоге Лукашенко и Меркель: это сигнал о начале разрешения кризиса с беженцами

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это сигнал о начале разрешения кризиса с беженцами. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Дзермант, комментируя слова Владимира Путина о возможном диалоге Александра Лукашенко и Ангелы Меркель касательно ситуации на границе, сообщает БЕЛТА.

"Судя по всему, это сигнал о начале разрешения кризиса с мигрантами. Власти Мюнхена заявили, что готовы принять тех, кто скопился на польско-белорусской границе. Если разговор между Лукашенко и Меркель состоится, то договариваться, скорее всего, будут о гуманитарном коридоре в Германию и остановке потоков мигрантов через Беларусь, - отметил аналитик. - Что ж, если это произойдет, то Лукашенко снова победит, общение с ним бундесканцлера - это признание не только его легитимности, но и того, что безопасности ЕС не существует без Беларуси, такой, какой она есть, во главе с Лукашенко, а не такой, какой хотели бы ее видеть в ЕС".

Вместе с тем Алексей Дзермант считает, что полностью это проблему с беженцами не решит, они будут и дальше пытаться попасть в Европу. "Ну а те мигранты, которые выжили и пережили все это, добьются-таки своей конечной цели - попадут в Германию. Часть проблемы разрешится, но в целом она останется. Новое великое переселение народов и изменение облика Европы продолжится", - подчеркнул эксперт.-0-