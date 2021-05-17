Дзермант об активности НАТО у белорусских границ: они готовятся к реальной войне

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО готовится к реальной войне и пытается нас успокоить, что сейчас это невозможно. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси политолог Алексей Дзермант, комментируя слова первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Игоря Короля о совершенствовании военной инфраструктуры НАТО в сопредельных странах, сообщает БЕЛТА.

"Не хочу быть кликушей, но готовятся они к реальной войне. Хотят ударить так, чтобы им не смогли ответить. Чтобы разом снести власть в России и Беларуси без особых для себя потерь. Пытаются убаюкать нас тем, что сегодня это невозможно и что они не решатся на такую войну. Решатся, там уже давно нет никаких тормозов", - отметил аналитик.

Накануне в эфире СТВ первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Король рассказал, что за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась.

"Постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых объектов. На сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще на шести аэродромах Польши и стран Балтии продолжается модернизация. Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить, у себя принять до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики - у наших ближайших соседей. Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки", - сообщил Игорь Король. -0-