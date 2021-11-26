Дзермант: под маркой борьбы с пандемией Запад стал закручивать гайки в сфере прав человека

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под маркой борьбы с пандемией власти стран Запада стали закручивать гайки в сфере прав человека. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"По многим параметрам мы ни в чем не уступаем тем же восточноевропейским членам ЕС в плане какой-то инфраструктуры, развития, человеческого потенциала, прав и свобод, если сравнивать ситуацию последнего времени с коронавирусом. Потому что, стоит признать, под маркой борьбы с пандемией правительства многих государств, если не большинства, стали закручивать гайки в сфере прав и свобод человека. Что тут говорить, если многие фактически оказываются под домашним арестом. Право на свободу собраний попирается, как и на свободу слова", - сказал эксперт.

Он отметил, что жители европейских стран не могут даже выразить недовольство своему правительству относительно введения принудительной вакцинации против коронавируса или локдауна.

"В Беларуси с этим гораздо лучше ситуация. Мы сразу говорили, что справляемся сами. Не знали, с чем имеем дело, постепенно вырабатывали свой опыт. Сначала все кричали, что Беларусь опять демонстрирует непонятные исключения, что это за путь такой. Но потом оказывается, что локдауны уже особо никто и не вводит, особенно на ключевых предприятиях. И вакцинацию мы проводим спокойно, без принуждения, в нормальном добровольном режиме. Нет этой полицейщины, которая присутствует практически у всех наших западных соседей. И в этом смысле Беларусь остается одним из островков свободы, потому что не сходим с ума и не пытаемся политически использовать пандемию для подавления гражданских прав и свобод, для усиления контроля над собственным населением, - считает Алексей Дзермант. - Потому что ценим свободу людей и понимаем, что в психологическом смысле вот эти меры принуждения и ограничения могут привести к гораздо худшим последствиям: социальной депрессии и потом социальному взрыву в той или иной форме". -0-