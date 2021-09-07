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Общество
07 сентября 2021, 14:59

Дзермант: прошлый год заставил белорусов встрепенуться, показал, что мы можем потерять

Алексей Дзермант
Алексей Дзермант

7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. События прошлого года заставили белорусов встрепенуться, показали, что мы можем потерять. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант во время регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит в Белорусско-Российском университете в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год имеет положительные черты для нас. Его события заставили белорусов встрепенуться, показали, что мы можем потерять. И мы получили новый импульс возрождения тех ценностей, с которых начиналось современное белорусское государство. Эти ценности и этот образ государства начался с приходом к власти Александра Лукашенко. Именно он олицетворяет белорусский путь и мир, который строим здесь и хотим сохранить. Этот мир включает в себя людей разных профессий и разных этносов, - подчеркнул эксперт. - И многим это не нравится, особенно Западу".

В Беларуси смогли сохранить те ценности, которые на Западе теряют свою актуальность. "Там дошли до отрицания человеческой природы, скатились в откровенный сатанизм. И когда приезжают к нам иностранцы из Австрии и Швейцарии, говорят, что мы сохранили настоящую европейскость, классику европейской культуры и цивилизации, - подчеркнул эксперт. - Сейчас важно все это сохранить, защищать. А иногда и нападать, не позволяя агрессорам и другим элементам разорвать наш белорусский мир".

"Мы понимаем, что отстаиваем свой мир. И в то же время мы форпост большого блока - за нами Россия и Китай, мы здесь не одиноки. Все санкции и те вещи, которыми нас пугают, спокойно переживем. У нас есть вера в победу. Белорусы - трудолюбивый и стойкий народ. Все невзгоды мы успешно переживем", - отметил политолог.-0-

Фото Олега Фойницкого

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