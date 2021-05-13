Дзермант: сейчас самое время собрать факты о геноциде во время ВОВ и предъявить их Западу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас самое время собрать и задокументировать факты о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и предъявить это западным "партнерам". Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"В целом мы представляем, какую участь нам уготовила нацистская Германия и ее пособники, проводившие истребительную политику на территории Беларуси. И сама идеология нацизма, и политика, осуществляемая под ее флагом, осуждены как преступные, точно так же, как и любые организации и лица, причастные к проведению этой политики. Но оказывается, что этого мало, что существует множество деталей и фактов, которые ускользали от внимания исследователей, историков и обычных граждан, - рассуждает аналитик. - И все эти факты укладываются в картину не просто военных действий, но в логику целенаправленного геноцида местного населения, состоявшего не только из белорусов, а из евреев, русских, украинцев, поляков и представителей других народов".

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ "В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - отметил Андрей Швед.

Алексей Дзермант напоминает, что во всем мире знают и говорят о холокосте как о таком же целенаправленном, продуманном плане уничтожения еврейского народа. "Так почему же на Западе не признают геноцид белорусов и других народов, попавших в кровавую мясорубку той войны? Почему существуют некие двойные стандарты и сегодня бывшие оккупанты уже чувствуют не вину за содеянное, а определенное моральное превосходство и возможность диктовать и навязывать нам свои взгляды на внутреннюю политику в нашей стране? Видимо, потому, что из излишней скромности и расчета на порядочность бывших врагов, на их совесть мы долгое время полагали, что специально выделять белорусов, говорить о проводимом в их отношении геноциде было как-то не принято, мол, и так все понятно, - подчеркивает политолог. - Оказывается, многим уже непонятно. Особенно в Европе, где Европарламент своими резолюциями фактически уравнивает советский строй и гитлеровский режим, за чем обязательно последует и уравнивание в сознании обывателей победителей и побежденных - якобы это два тоталитарных режима сражались между собой, а белорусы, русские, немцы в равной степени были просто их жертвами".

Научный сотрудник Института философии НАН считает, что ни в Беларуси, ни в России не удастся осуществить эту иезуитскую подмену понятий. "Не мы напали на чужую страну и не мы планировали уничтожение там миллионов людей в зависимости от их национальной принадлежности для освобождения жизненного пространства для "истинных арийцев". Вот поэтому и нужно новое тщательное расследование с привязкой к конкретной территории всего того, что творили эти "невиноватые" на нашей земле. Собрать факты и предъявить их той стороне - пусть вспомнят, подумают и, будем надеяться, снова покаются и перестанут высказывать нам свои претензии. Белорусы не держат зла на тех, кто искренне готов признать свои ошибки и преступления, кто готов нормально дружить и сотрудничать без фиги в кармане. Но мы не будем терпеть откровенной подлости, лжи и двойных стандартов. Оказывается, фашизм они ищут не в своем прошлом, а у нас, в современном белорусском государстве, основанном именно на антифашизме и антинацизме, - отмечает Алексей Дзермант и допускает, что, возможно, там это все проигнорируют или спишут на давность лет. - Но вот здесь и нужно будет проявить принципиальность и упорство победителей, которых белорусам не занимать. А сейчас время собирать факты, тщательно все документировать, найти тех, кто избежал ответственности, и предъявить это все западным "партнерам". Пускай займутся полезным делом ради очищения собственной совести и репутации". -0-

В Логойском районе начались раскопки ранее неизвестного захоронения времен ВОВ