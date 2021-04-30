В Логойском районе начались раскопки ранее неизвестного захоронения времен ВОВ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период начаты в Логойском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня возле деревни Логоза работает следственная группа, в состав которой входят следователи Следственного комитета, прокурорские работники, привлечены специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Они осматривают место проведения раскопок, где обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение мирных граждан. Здесь изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов.

Следственная группа с учетом изучения архивных документов, материалов уголовных дел в отношении нацистских преступников проводит осмотр мест (ранее неизвестных либо мало изученных), где уничтожалось мирное население Беларуси в военный период", - рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед

По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям, в районе Логойска немецко-фашистские оккупанты и полицаи расстреляли более 1 тыс. мирных граждан. "В основном это женщины, дети, в том числе грудного возраста, старики, которых массово уничтожали начиная с августа 1941-го по 1944 год. Сегодня мы видим, что сведения, которые есть в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными. Людей приводили сюда, заставляли раздеваться догола, ложиться друг на друга и в затылок расстреливали", - добавил Андрей Швед.

Информация о фактах геноцида населения Беларуси поступает из всех уголков страны. На этом этапе расследования уголовного дела следственная группа изучает архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников, при работе с которыми планируется привлекать в качестве специалистов представителей исторического и научного сообществ; наладила поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями. Организована работа по установлению ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных жителей Беларуси, для чего призваны на помощь историко-патриотические организации, представители волонтерского движения, а также отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. Помимо этого, собирается информация и доказательная база в отношении ранее неизвестных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. По международно-правовому сотрудничеству направлены обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников.

Запланировано проведение экспертных исследований, связанных с обнаружением массовых захоронений, - судебно-медицинских, медико-криминалистических, баллистических и генетических экспертиз.

В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения к белорусам. Цель расследования - обеспечить социальную и историческую справедливость, устранить белые пятна истории и укрепить национальную безопасность. "Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о некоторых фактах геноцида, совершенных националистическими бандформированиями. Это создает почву для героизации их членов и попыток разрушить ценности, на которых воспитано белорусское общество", - добавили в Генпрокуратуре.-0-

Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора

Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков

Начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил полковник Сергей Воронович

Фото Рамиля Насибулина