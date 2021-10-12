Дзермант: США ищут нарушения прав человека в мире, но замалчивают дичайшие случаи у себя в стране

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти по всему миру ищут нарушения прав человека, но при этом замалчивают дичайшие случаи нарушения этих самых прав у себя в стране. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

10 октября Эшли Бэббит - ветерану военно-воздушных сил США, погибшей в здании Капитолия во время митинга против фальсификации итогов президентских выборов, исполнилось бы 36 лет. 6 января 2021 года она получила огнестрельное ранение от охранника Капитолия и скончалась в больнице.

"После этой смерти говорить об американской демократии как эталоне для всех остальных могут лишь слепые и безнравственные люди. Степень общественной опасности ее действия вряд ли соответствовала такой реакции. Впрочем, мы знаем, что в США полиция и силовики применяют оружие без разбору. Счет жертв полицейского произвола в США идет на сотни и тысячи в год. Кстати, один такой случай с афроамериканцем Джорджем Флойдом, которого полицейский задушил коленом во время задержания, всколыхнул Америку, породил движение Black Lives Matter и вызвал масштабные протесты по всей Америке", - сказал эксперт.

По его словам, президент Джо Байден удачно использовал этот случай и протесты для борьбы с Дональдом Трампом. "Джордж Флойд стал для многих американцев героем и политическим символом, а что же Эшли Бэббит? А ничего. Официальные власти как будто и не замечают сакральную жертву американской демократии, а точнее - ее заката. Никаких почестей от государства, хотя Бэббит отдала лучшие годы своей жизни службе в вооруженных силах США, мы не увидели в отличие от Флойда, которого в позолоченном гробу хоронили все представители местной власти. К сожалению, такое лицемерие и двойные стандарты характерны и для внутренней, и для внешней политики США. Американские власти по всему миру ищут нарушения прав человека, но при этом замалчивают дичайшие случаи нарушения этих самых прав у себя в стране", - считает Алексей Дзермант.

Он напомнил, что активисты БРСМ провели у посольства США в Минске пикет, посвященный памяти Эшли Бэббит, и возложили цветы у ее портрета. "Акция, конечно, имеет символический характер. Белорусам понятна ситуация, когда в результате накала политических страстей начинается эскалация насилия, гибнут люди. Но нужно быть последовательным и честным: если Запад критикует белорусские власти за недопущение массовых беспорядков и предотвращение государственного переворота, то и мы не забудем и обратим внимание на происходящее там. Хотя дело не в зеркальном подходе. Если нам все еще важны гуманистические ценности (а они должны быть важны всем цивилизованным обществам), то защита жизней людей и прав человека обязаны обходиться без двойных стандартов, - подчеркнул Алексей Дзермант. - Нужно признать, что США давно уже не являются образцом демократии и защиты прав человека. Гибель Бэббит не удастся замолчать и забыть, потому что она будет напоминанием американским властям, людям о том, что необходимо обратить внимание на тот произвол, происходящий у них, - более опасный и масштабный. Америка долгое время считала себя неприкасаемой в плане оценок внутренней политики, но то время закончилось. Смерть Эшли Бэббит окончательно это изменила". -0-