Дзермант: "стачкомы" на важнейших производствах создавались, чтобы вызвать экономический коллапс

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Стачкомы" на важнейших производствах страны создавались заранее и с вполне очевидным прицелом: парализовать работу предприятий, вызвать экономический коллапс, взорвать общество и государство. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время правоохранительные органы делятся с широкой общественностью информацией о том, какие цели на самом деле преследовали так называемые стачкомы на крупнейших государственных предприятиях и кто за ними стоял. Активисты "Рабочага руху", планировавшие диверсии и стачки на "Гродно Азот", "Химволокно", "Нафтане", БЖД, БМЗ и других предприятиях, задержаны и дают признательные показания. Особенно любопытны подробности о том, как вовлеченные в по-настоящему вредительскую деятельность планировали осуществлять свои замыслы: остановить опасные производства, что грозило бы экологической катастрофой; застопорить сложные технологические процессы, которые потом было бы невозможно восстановить; ударить по заводам, завязанным на ВПК, чтобы подорвать обороноспособность не только нашей страны, но и России", - отметил аналитик.

Он обратил внимание, что этот удар должен был быть направлен именно против системообразующих предприятий, принадлежащих государству, частный бизнес оставался как бы в стороне от деструктивной политизации.

"И это первый признак того, что протестные выступления части работников этих предприятий вовсе не имели стихийный характер, как нам пытаются это представить. Ячейки на важнейших для страны производствах создавались заранее и с вполне очевидным прицелом: в момент Х парализовать их работу и вызвать масштабный экономический коллапс, который должен был взорвать общество и государство. Понятно, что после подобного восстановить производство и темпы экономического развития было бы просто невозможно. Достаточно посмотреть на пример Украины, промышленность которой стремительно деградировала после печально известных политических событий. Беларусь ждала бы точно такая же судьба. Но в этом-то и была цель стратегов мятежа", - считает Алексей Дзермант.

По его словам, белорусские заводы и фабрики - это и серьезный конкурент для западных корпораций, и лакомый кусок для возможной приватизации в случае смены политического строя. "Поэтому рабочих, вовлеченных посредством изощренной и массированной психологической обработки, использовали просто как таран для разрушения системы. В Беларуси пытались применить странные схемы раскачки ситуации, например опыт польской "Солидарности", что, кстати, выдает и авторов всех этих хитроумных замыслов. Нет никаких сомнений, что конечным выгодополучателем от забастовок простых рабочих были бы забугорные паны, - уверен политолог. - Последствия в первую очередь коснулись бы самих рабочих и членов их семей - потеря работы, социальных гарантий, обнищание и необходимость искать заработок в профессиях, не требующих высокой квалификации, за рубежом. Это было бы неизбежно, и примеры почти всех наших соседей говорят именно о таком результате".

Алексей Дзермант полагает, что в целом рабочий класс нашей страны оказался вполне грамотным и не поддался на призывы организовать забастовки и остановить предприятия - тут его классовое чутье не подвело, очень скоро пришло ясное понимание, чем обернутся политические авантюры.

"Тем не менее до сих пор на некоторых предприятиях выявляют ячейки "спящих" - тех, кто на время затаился, но продолжает заниматься вредительством, например, передает на Запад информацию о том, как больнее ударить, какие еще санкции могли бы нанести более значительный урон. Информацию об этом передают силовые структуры. Но это уже агония, ничего не получилось год назад, ничего не получится и сейчас. Все злоумышленники рано или поздно будут найдены, у них ничего не получится хотя бы потому, что они действуют против интересов своих коллег, и именно они помогают выявлять тех, кто не хочет спокойно трудиться. Белорусские рабочие - опытные, мудрые профессионалы, которые думают о будущем своих семей. Никакие наветы и соблазны не смогут заставить их пойти против собственного благополучия", - резюмировал эксперт.-0-