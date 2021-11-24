ЕАЭС обладает потенциалом для активного участия в формировании мировых климатических правил

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз обладает существенным незадействованным потенциалом для активного участия в формировании глобальных климатических правил. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина со ссылкой на подготовленный Департаментом макроэкономической политики ЕЭК аналитический доклад "О международном опыте разработки и внедрения принципов, мер и механизмов зеленой экономики и концептуальных подходах в Евразийском экономическом союзе", передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина рассказала о содержащихся в докладе ключевых предложениях аналитиков ЕЭК. "Во-первых, предлагается внести дополнения в право союза в части согласованной климатической политики, - отметила она. - В частности, создать евразийскую систему эколого-климатического регулирования, а также реализовать принцип взаимного признания национальных углеродных правил, который обеспечит в том числе отказ государств от введения во взаимной торговле ограничительных мер, мотивируемых климатическими целями. Для реализации планов по зеленой трансформации экономик стран ЕАЭС необходимо не только государственное финансирование, но и значительные частные инвестиции, как внутренние, так и иностранные". Для стимулирования их притока предлагается дополнить и развить Договор о ЕАЭС в части режима осуществления инвестиций с акцентом на климатические и адаптационные проекты.

"Во-вторых, как отмечают аналитики комиссии, с точки зрения природных поглощающих возможностей ЕАЭС занимает одно из ведущих мест в мире, - указала представитель ЕЭК. - А значит, ЕАЭС как интеграционное объединение обладает существенным незадействованным потенциалом для активного участия в формировании глобальных климатических правил. Причем выгода от такого участия может быть обеспечена всем государствам ЕАЭС только в формате союза".

Одновременно с этим предлагается в перспективе создать Евразийскую фабрику зеленого проектного финансирования, нацеленную в том числе на сквозные инфраструктурные проекты, с привлечением институтов развития всех государств ЕАЭС, ЕАБР и ЕЭК.

По словам Ии Малкиной, данный доклад является промежуточным этапом для подготовки и согласования со странами ЕАЭС проекта концепции по внедрению принципов зеленой экономики в ЕАЭС в 2023 году. Она напомнила, что принятие этой концепции предусмотрено стратегий развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-