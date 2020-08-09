9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитический центр Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса, сообщает БЕЛТА.
Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 2817 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.
Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом: Александр Лукашенко - 78,9%, Светлана Тихановская - 7,1%, Анна Канопацкая - 2,1%, Сергей Черечень - 0,8%, Андрей Дмитриев - 0,9%, против всех - 10,2%.
Анализ результатов проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО "Второй национальный канал" социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан свидетельствует о высоком интересе населения к избирательной кампании.-0-