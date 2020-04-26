Единая платформа дистанционного обучения школьников может появиться к концу 2020 года - Карпенко

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработку единой платформы для удаленного обучения школьников Беларуси могут завершить к концу 2020 года. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Для нас ведь не секрет, что и в былые годы были дети, которые болели или находились на домашнем обучении. Создав эту платформу, взяв лучшие наработки, которые есть в школах, конкретных учреждениях образования, плюс специально подготовив те или иные методические наработки, - думаю, что к концу года мы эту работу завершим. И эта платформа начнет действовать в Республике Беларусь", - сказал Игорь Карпенко.

При этом, разумеется, речь не идет о замене классического образования.

Министр образования отметил, что в этой работе внимательно изучается опыт коллег из соседних стран. К дистанционному образованию масса вопросов. В частности, Игорь Карпенко указал на вопрос мотивации к учебе: если у ребенка нет желания учиться в формате занятий в классе, то на "удаленке" оно тоже вряд ли появится. "Мы даже по студентам сегодня наблюдаем, вот я вчера был в гродненском университете. Есть студенты, которые 2-3 часа проводят на этой дистанционной платформе. А есть студенты, которые зашли на 15 мин - и все. Поэтому я еще раз говорю: сегодня дистанционное обучение - это не панацея. Это лишь дополнительные возможности для развития системы образования", - резюмировал министр.

Также он не видит проблемы в том, что занятия в школах возобновились. Поскольку внутри школьных стен принимаются все необходимые меры безопасности, дети находятся под присмотром, а их родителям, многие из которых продолжают трудиться на своих рабочих местах, не нужно беспокоиться о том, как и где школьники проводят это время.-0-