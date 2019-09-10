Единую систему поиска работы создадут в ЕАЭС до конца 2020 года

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запуск проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данный проект ЕЭК совместно с государствами ЕАЭС запустит в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. "Основная идея проекта - создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам союза, - пояснили в пресс-службе. - Проект планируется осуществить до конца 2020 года. Для его реализации будут задействованы существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств - членов ЕАЭС в сфере трудоустройства и занятости. В результате пользователям системы - соискателям вакансий и работодателям - будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия".

Проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов, подчеркнули в ЕЭК. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей - не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс. соответственно.

Проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ" является частью формирования цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости при реализации цифровой повестки ЕАЭС. В основе проекта - инициатива Федеральной службы по труду и занятости России, которая затем была поддержана другими профильными ведомствами стран - участниц ЕАЭС.-0-