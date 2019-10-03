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03 октября 2019, 11:20

Единую систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую централизованную систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института жилищно-коммунального хозяйства Вадим Китиков перед началом международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над системой носит межведомственный характер. Заделы есть у Министерства связи и информатизации, "Белтелекома" и других компаний. В числе участников этого процесса - Министерство жилищно-коммунального хозяйства, НАН Беларуси. "У нас есть конкретный сегмент работы в этой комплексной задаче. Мы будем по сути создавать электронное ЖКХ. У каждого потребителя жилищно-коммунальных услуг должен быть свой личный кабинет, ему должно быть удобно работать с предприятиями, поставляющими энергетические ресурсы, предоставляющими услуги", - сказал Вадим Китиков.

Планируется, что система позволит избежать лишних трудозатрат со стороны обслуживающих организаций, уйти от малоквалифицированного труда в таких вопросах, как снятие показаний приборов учета ресурсов ЖКХ и расчета платежей. Потребителям также не придется снимать показания счетчика. "Сегодня уже есть все возможности для того, чтобы реализовать бесконтактную передачу данных с приборов учета, совместив это с расчетами. Работает система ЕРИП, она зарекомендовала себя. Но потребуются усилия всех заинтересованных организаций, чтобы потребителям было удобно работать с системой", - отметил директор института.

Предполагается, что система будет представлять собой унифицированный канал передачи данных с максимальным задействованием инфокоммуникационной инфраструктуры оптоволоконных линий операторов электросвязи. Данные будут поступать с приборов учета расхода воды, электроэнергии, газа, тепла в центр учета коммунальных ресурсов. Информацией из центра смогут пользоваться диспетчерская и бухгалтерия ЖКХ, расчетно-справочный центр, потребители и поставщики услуг, органы госуправления. "Первый этап уже в процессе реализации, эту работу возглавляет Министерство связи и информатизации. Думаю, результаты увидим уже в следующем году", - добавил Вадим Китиков.

Директор института обратил внимание, что система позволит сократить затраты, а значит, и снизить себестоимость оказания жилищно-коммунальных услуг. "Наша конечная цель - чтобы тарифы на ЖКУ снижались не за счет субсидирования, а за счет подобных организационно-экономических и инновационных решений", - подчеркнул он.

I Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит 3-4 октября в Минске. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли ЖКХ, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Среди вопросов, которые рассматриваются на секциях и круглых столах форума, - водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды, комплексные проблемы цифровизации процессов ЖКХ, актуальные экономические и технологические вопросы. Организована также выставка разработок для системы ЖКХ.-0-

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