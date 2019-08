Общество Единые принципы оказания медпомощи на борту воздушных судов разработают в СНГ Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ будут разработаны единые принципы оказания медицинской помощи на борту воздушных судов гражданской авиации, сообщил журналистам директор Медицинской службы гражданской авиации Министерства здравоохранения Беларуси Александр Жадан. Он принимает участие в заседании рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. На рассмотрение рабочей группы вынесены два важных документа. Первый - методические рекомендации "Медицинское обеспечение авиакомпании. Особенности оказания медицинской помощи пассажирам и членам экипажа воздушного судна в период полета в гражданской авиации государств - участников СНГ". Они были разработаны рабочей группой в связи с необходимостью создания единого основополагающего документа, определяющего наиболее существенные черты и признаки многогранной медицинской деятельности авиакомпании и основные предъявляемые к ней требования. Второй документ - проект требований к состоянию здоровья кандидатов на получение (продление) медицинского свидетельства (сертификата) первого класса авиационного персонала. "В СНГ будут разработаны единые принципы оказания медицинской помощи на борту воздушных судов как пассажирам, так и членам экипажа, а также выработаны единые подходы к оценке состояния здоровья пилотов, диспетчеров управления воздушного движения, бортпроводников. Кроме того, будут внедрены единые подходы к проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий, - рассказал Александр Жадан. - Методические рекомендации по этому направлению уже готовы и утверждены в прошлом году на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. На очередном заседании, которое пройдет 8-9 ноября в Таджикистане, мы планируем представить первую часть требований к состоянию здоровья авиационного персонала и методические рекомендации по медицинскому обеспечению авиакомпании. Я думаю, что мы все успеем подготовить и представить в срок". Самое главное для пассажира - это гарантирование его безопасности на борту воздушного судна, отметил Александр Жадан. "В перспективе необходимо выйти на разработку программ привлечения врачей на борт самолета на регулярные рейсы и ознакомления их с порядком оказания медицинской помощи на борту. Это то, что невидно пассажиру, но что имеет большое значение в плане обеспечения его безопасности", - добавил он. По словам начальника медицинской санитарной части Международного аэропорта Душанбе, председателя ВЛЭК Таджикистана Мирзоумара Шокирова, сегодня состоялось активное общение представителей авиационной медицины стран СНГ, в том числе были вскрыты проблемные вопросы. "Разработанные рабочей группой проекты документов отражают прозрачность проведения медицинского обеспечения безопасности полетов, коллективное взаимодействие всех заинтересованных в этой области", - отметил он.-0-

