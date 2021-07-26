Единый день безопасности дорожного движения 30 июля посвятят профилактике ДТП с превышением скорости

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 июля проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Набирая скорость - не останови жизнь!", направленный на профилактику ДТП из-за превышения водителями скоростных режимов движения. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Превышение установленной скорости движения - одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Каждый водитель автомобиля обязан соблюдать скорость, установленную дорожными знаками и правилами дорожного движения, но при этом помнить, что разрешенная скорость не всегда может быть безопасной. Поэтому водители всегда должны придерживаться рекомендуемых ограничений скорости и снижать ее при необходимости до таких значений, чтобы безопасно управлять автомобилем и иметь возможность вовремя остановиться при возникновении препятствия или опасности для движения", - рассказали в ГАИ.

К местам, где наиболее часто возникает необходимость быстро остановиться, относятся пешеходные переходы, перекрестки, остановки общественного транспорта, участки дорог вблизи железнодорожных переездов, мосты, тоннели, зоны действия предупреждающих знаков.

Госавтоинспекция напоминает, что превышение человеком, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения: от 10 км/ч до 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины (1 БВ - Br29), от 20 км/ч до 30 км/ч - штраф в размере от одной до трех базовых величин, от 30 км/ч до 40 км/ч - штраф в размере от трех до десяти базовых величин, более чем на 40 км/ч - штраф в размере от восьми до двенадцати базовых величин. Превышение скорости движения более 20 км/ч повторно в течение одного года после наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии.-0-