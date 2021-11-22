Единый день безопасности дорожного движения по предупреждению ДТП зимой пройдет 26 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Зимние шины - безопасность для машины", направленный на предупреждение ДТП в зимний период, а также пропаганду использования зимних шин, 26 ноября проведет Госавтоинспекция. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"В связи с погодными условиями зимой возрастает риск ДТП. Своим решением продолжать ездить на летней резине водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Как известно, при значительном снижении температуры воздуха стандартная летняя резина подвержена отвердеванию, которое заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит тем, что автомобиль может легко занести. Для зимних же протекторов используются мягкие сорта резины, которые не теряют на морозе эластичности", - рассказали в ГАИ.

Зимние покрышки необходимо установить на все четыре колеса. Некоторые автовладельцы устанавливают зимние шины только на ведущую ось машины. Этого делать не стоит, так как при экстренном торможении из-за разности сцепления колес машина легко срывается в занос и в плотном транспортном потоке это может привести к аварии.

Шипованная резина необходима, если автомобиль эксплуатируется за городом. В городе дороги хорошо обрабатываются и ездить приходится по асфальту либо снежно-солевой массе. В этом случае шипы бесполезны. Всесезонная резина плоха всегда: летом быстро изнашивается, а зимой не держит дорогу.

Полезность использования зимних шин очевидна. Однако нельзя забывать и о манере езды по зимней дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, начинать торможение заранее, отказаться от лишних перестроений и опережений. И помнить о наиболее опасных в зимний период местах - мостах и путепроводах (они продуваются и сверху, и снизу, поэтому здесь всегда лед), перекрестках и остановках общественного транспорта (тормозящие и стартующие машины укатывают лед).

Согласно пункту 207-1 ПДД с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям ч.2 п.25 приложения 4 ПДД.

Согласно п.25 приложения 4 "зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All seasons", во время эксплуатации на указанном покрытии должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.-0-