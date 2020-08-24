Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 28 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с окончанием каникул и началом учебного года с 25 августа по 5 сентября в республике пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" для профилактики детского дорожного травматизма. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Милиционеры, педагоги и родители объединят усилия для обеспечения безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел посетят торжественные линейки, проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах. Вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут дежурить сотрудники милиции.

Инспекторы ГАИ проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения.

Кроме того, 28 августа по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения "Будьте примером своему ребенку". Во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД.

Для привлечения внимания участников дорожного движения, а прежде всего, маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству в дни проведения спецмероприятий МВД транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар.-0-