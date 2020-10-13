ЕЭК перенесла срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси до 31 марта 2021 года

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина уточнила, что данное решение касается трех стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. "Россия уже практически перешла на новую систему, - напомнила она. - С 2 ноября транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС".

"Электронный ПТС - это комплексный документ, в него зашита вся техническая информация о транспортном средстве", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-