ЕЭК примет меры по обеспечению свободы перемещения товаров и рабочей силы в условиях коронавируса

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена принять меры для обеспечения свободы перемещения товаров и рабочей силы в условиях распространения коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета ЕЭК.

"Члены Совета поручили Коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информацией в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса", - отметили в ЕЭК.

Как сообщалось, Совет ЕЭК принял также решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. "В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.-0-