ЕЭК расширила перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии распространила разрешительный порядок ввоза на территорию Евразийского экономического союза еще на 12 новых наркотических средств, контролируемых в рамках конвенций о наркотических средствах и психотропных веществах, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Соответствующий документ подготовлен в целях выполнения международных конвенционных обязательств для обеспечения необходимых мер контроля при ввозе на таможенную территорию союза наркотических средств и психотропных веществ", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

"Принятое решение Коллегии ЕЭК вступит в силу 1 января 2022 года с учетом срока введения в действие новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-