ЕЭК упростила порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии упростила порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Одобрены изменения в некоторые решения комиссии, касающиеся таможенного декларирования экспресс-грузов, доставляемых экспресс-перевозчиками в качестве товаров для личного пользования, - отметили в ЕЭК. - Изменения помогут усовершенствовать и упростить порядок декларирования этой категории товаров".

Данными изменениями оптимизированы порядки заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и документа уплаты. "В частности, предусмотрена возможность не заполнения сведений о предшествующем документе при предварительном таможенном декларировании, конкретизирован порядок округления при указании массы товаров и др. При заполнении документа об уплате предусмотрена возможность не заполнения некоторых разделов, касающихся сведений об уплате (взыскании) таможенных платежей, пеней", - пояснили в пресс-службе.-0-