Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от развития человеческого капитала - Андрейченко

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от развития человеческого капитала. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от развития человеческого капитала. И при рассмотрении новой редакции Кодекса об образовании основной упор надо сделать на тесной связи образования с наукой и производством, раскрытии творческого потенциала личности, без чего в принципе невозможна экономика знаний. Научно-исследовательская база высшей школы должна генерировать новые идеи, которые помогут нашим производителям выпускать конкурентную инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Все эти направления мы обсудим с представителями учреждений образования, работодателей, бизнес-ассоциаций в ходе парламентских слушаний, которые запланированы на июнь", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, депутатам важно работать на опережение, постоянно оценивая соответствие обсуждаемых документов целям программы развития на 2021-2025 годы и прежде всего в сфере экономики.

"Одной из самых принципиальных позиций этого блока для нас остается улучшение делового климата. Особого внимания заслуживают новации, вносимые в законодательство об инвестициях. Они предусматривают укрепление защиты прав инвесторов в случаях национализации или реквизиции имущества, неблагоприятного изменения налогового законодательства. Их следует серьезно проработать с заинтересованными, чтобы выйти на взвешенное решение. В целом же проект носит позитивный характер и его принятие позволит усилить позиции страны в переговорном процессе по присоединению к ВТО", - отметил спикер.

Серьезные меры для повышения статуса и роли бизнес-ассоциаций предусмотрены проектом закона о саморегулируемых организациях. Наделение их правом самостоятельно определять стандарты и требования к осуществлению профессиональной деятельности позволит не только снизить степень государственного регулирования отраслей экономики, но и усилить ответственность бизнеса перед государством и обществом.

"Во время сессии также ожидается внесение проекта закона о разрешении проблемы неплатежеспособности. Наша задача - защищая права кредиторов на взыскание долгов, дать возможность предприятиям, которые сегодня попали в сложную экономическую ситуацию, продолжить деятельность, сохранив тем самым трудовые коллективы и компетенции. Это принципиальное требование главы государства", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

В повестке дня сессии много и других вопросов - о туризме, дорожном движении, транспортных перевозках, социальной поддержке населения. "Все они, несомненно, значимы и привлекут внимание общественности. Это требует от нас качественной, максимально оперативной работы, чтобы придать законодательству ту динамику и социальную направленность, которые были обозначены Президентом и участниками VI Всебелорусского народного собрания", - заключил Владимир Андрейченко.-0-