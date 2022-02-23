Егорченков: Беларусь и Россия будут совместно отражать общие угрозы с южного и западного флангов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия имеют общие угрозы с южного и западного флангов. Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия) Дмитрий Егорченков в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Поддержка со стороны Беларуси в формате совместных учений, совместного отражения существующих и перспективных угроз - это очень важно. Кроме общей угрозы с южного фланга, у нас есть еще общие угрозы с западного фланга, где тоже продолжается наращивание группировки - это военное освоение Восточной Европы под предлогом российской и теперь уже белорусской угрозы", - считает Дмитрий Егорченков.

При этом он уверен, что Запад, заявляя о намерениях российского руководства напасть на Украину, пытается просто прикрыть этим наращивание военных сил у границ Союзного государства. "Извините, мы как должны на это реагировать? У нас совместное пространство обороны, фактически совместная армия. В этом году это не первые учения. То, что они продолжаются, - это тоже логично", - подчеркнул политолог.-0-