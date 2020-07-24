Эйсмонт: часть СМИ в Беларуси откровенно стала на антигосударственные рельсы

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть средств массовой информации в Беларуси стала на антигосударственные рельсы. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Как всегда, после нашей программы начнется плач независимых СМИ, что мы тут кого-то унижаем, но давайте называть вещи своими именами: на мой взгляд (я об этом не раз говорил, в том числе и в интервью независимым средствам массовой информации), часть СМИ, довольно популярных, откровенно стала на антигосударственные рельсы. Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие", - сказал Иван Эйсмонт.

По его мнению, плюрализмом мнений в таких СМИ и не пахнет, зато идет травля оппонентов. "Я про материалы говорю, а что творится в комментариях. Если существует модерация (а у всех у них существует модерация, несмотря на пропагандируемую "свободу слова"),если такие комментарии остаются, значит, редакция, на мой взгляд, поддерживает эту позицию. Там откровенные призывы", - заметил он.

"Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят", - высказался директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов заявил, что деятельность некоторых СМИ не имеет никакого отношения к журналистике. Их стримы с уличных акций, по его словам, - это подрывная и деструктивная работа, которая координирует протесты. "Там конкретные призывы", - обратил он внимание.-0-

Жук: чужая точка зрения независимые СМИ не интересует, они ведут войну против другого мнения "Их цель - заставить нас делать то, что они хотят. Как-то только выступит журналист вашей телекомпании, моих газет у себя в Facebook или еще где-то, тут же начинается травля", - сказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.