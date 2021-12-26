Эйсмонт: к президентскому мерчу будут добавлять цвета

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К недавно запущенному президентскому мерчу - одежде с цитатами Александра Лукашенко, которая пока доступна в черно-белых вариантах - будут впоследствии добавлять новые цвета и краски. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Эйсмонт рассказала, что сейчас самые популярные модели с цитатами "Любимую не отдают", "Раздевайся и работай" и "Будет очень интересно". "Это безусловный топ. Это фразы, которые побили все рейтинги. И они пользуются, конечно, фантастической популярностью", - сказала она.

Ранее 18 декабря при открытии в Минске первого магазина с мерчем уже анонсировалось, что в дальнейшем планируется расширять линейку моделей. Одна из новинок - предновогодний вариант - был презентован на днях. На нем изображены президентский шпиц Умка в красной новогодней шапке в окружении снежинок и надпись "Жесточайше!". "Думаю, что многие зрители уже с ним ознакомились, кто-то приобрел", - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что после запуска мерча его создатели получили колоссальную обратную связь, поступило много разных идей и предложений. "Причем очень ярких, очень креативных. Будет расширяться и в содержательном плане линейка. Мы идем к тому, чтобы добавлять цвета, добавлять краски к президентскому мерчу", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Отвечая на вопрос о том, какую бы еще фразу Александра Лукашенко, сказанных им в уходящем году, она размесила бы на одежде, Наталья Эйсмонт вспомнила одно из недавних интервью главы государства, в котором он ответил на вопрос, почему западным партнерам с ним сложно. "Я не танцую под вашу музыку", - сказал тогда Президент Беларуси.-0-