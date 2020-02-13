Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый информационный телеканал может появиться в Беларуси в 2021 году, заявил сегодня председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Актуальный микрофон" в эфире Первого национального канала Белорусского радио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У меня журналисты спросили: что это будет за канал? Я сказал: например, Euronews или BBC. Все написали, что мы собираемся BBC создать в Беларуси, - сказал Иван Эйсмонт. - Мы собираемся создать белорусской информационный канал, равняясь на те потребности, те возможности, которые у нас есть. Уже разработана концепция. Этот вопрос достаточно подробно прорабатывается. Думаю, что в следующем году мы с удовольствием посмотрим этот канал".

По словам Ивана Эйсмонта, это будет типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. "Как мы предполагаем, он будет работать с самого утра до позднего вечера. Скорее всего, будет иметь блочную систему, когда имеется костяк, который повторяется с часовым шагом, но все время обновляется, добавляется какая-то новая информация, - отметил председатель Белтелерадиокомпании. - Это будет площадка для интервью, видеоблогов, авторских передач, рубрик. Очевидно, что сейчас не хватает информации для обсуждения, разных мнений, просто телевизионных площадей. То, что мы предоставляем в эфире "Беларусь 1", - около десятка выпусков новостей в день. Этого явно недостаточно. Намного больше информации вокруг нас - и в стране, и в мире. И нам бы хотелось ее донести до зрителей".-0-