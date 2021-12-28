Эйсмонт о Протасевиче и Чечко: наш самый громкий крик будет тише нескольких фраз любого из этих парней

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1" поделилась своим мнением относительно интервью Романа Протасевича, а теперь и польского военнослужащего Эмиля Чечко, сообщает БЕЛТА.

Наталье Эйсмонт был задан вопрос, как удается договариваться, чтобы специфические данные передавались журналистам. Например, материалы о планировавшихся различных покушениях, включая на Президента или представителей СМИ.

"Здесь не нужно ни с кем договариваться. Идет и прямое взаимодействие журналистов с представителями нашего правоохранительного блока. Все понимают, что пока мы прямо, открыто и громко говорим о том, что есть, мы будем первыми. Для нас это жизненно важно", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ее также попросили прокомментировать реакцию на соответствующие интервью и информацию, озвученную Романом Протасевичем и Эмилем Чечко. "Если у нас есть человек, это может быть Протасевич, Чечко (вот сейчас актуально), который готов говорить, то почему бы не дать ему сказать. Это и есть та самая открытость", - сказала она.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси слушают и слышат не одного только Президента. "У нас появились журналисты, которых слышат, с которыми считаются, на которых реагируют, появились общественники, должностные лица стали выступать более ярко и более остро на злобу дня. Но даже самый наш с вами общий громкий крик будет тише, чем несколько фраз любого из этих парней (речь о Протасевиче и Чечко. - Прим. БЕЛТА). И я абсолютно с вами согласна: и та пресс-конференция Протасевича, то, что сейчас говорит Чечко и другие люди, - это очень серьезный и сильный удар (по оппонентам. - Прим. БЕЛТА)", - заявила пресс-секретарь Президента.

Наталья Эйсмонт продолжила: "Все абсолютно прекрасно понимали, что есть люди, которые сотрудничают, которые где-то обижены или видят уже несколько по иному то, что было тогда. Есть просто человек вот сейчас, которому нужно выговориться. И мы даем им выговориться. И это очень сильный прием в этой самой информационной войне. Мне кажется, что Беларусь здесь первопроходец вообще. Конечно, мы здесь не можем не сказать о тех (вы спросили, чья это заслуга), чьи имена с вами мы не можем в этой передаче называть. Но на самом деле большая командная работа и большое взаимопонимание сейчас есть. Все прекрасно понимают, что это нужно делать. Мы наносим удары по нашим оппонентам".-0-