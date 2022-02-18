Эйсмонт: поддерживая беглых, Европа поддерживает терроризм и экстремизм

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддерживая беглых, Европа поддерживает терроризм и экстремизм. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники программы обсудили показанный недавно в эфире телеканалов "СТВ" и "Беларусь 1" документальный фильм "Плесень". Его авторы рассказали, кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто вел экстремистские Telegram-каналы, занимаясь травлей в том числе правоохранителей и их семей.

"Европа, Европейский союз в настоящее время поддерживают терроризм и экстремизм. И люди, которые не скрывают, что организовывали убийства (мы помним эту компанию Щегельского), вполне себе живут, и никто их не трогает", - отметил Иван Эйсмонт.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь подчеркнул, что люди, которые используют подобные методы, никаких светлых целей преследовать не могут по определению. "Они тащили страну во тьму, бездну. И сегодня этот фильм - еще одна прививка перед политической кампанией (референдумом. - Прим. БЕЛТА): посмотрите и задумайтесь, хотите ли вы это поддержать или вы поддержите другую политику", - сказал он.-0-