Экология как образ жизни

Белорусская экономика "зеленеет", не отставая от последних мировых трендов. Недавно увидел свет указ по обращению с отходами товаров и упаковки. После его вступления в силу производители смогут получать компенсацию, если будут использовать для своей продукции экоупаковку, а не полимерную. Кроме того, в Беларуси намерены дать зеленый свет и самому производству экологичного упаковочного материала.

Постепенно меняется отношение к проблемам окружающей среды в обществе. Тема в Беларуси становится популярной, как и в других европейских странах. Чтобы закрепить этот тренд, достаточно совсем немного изменить свои привычки. Как это сделать, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по программной деятельности, руководитель программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.

Вести экологически дружественный образ жизни - значит соблюдать баланс между своими потребностями и благополучием окружающей среды.

"На нас влияет очень много вещей: уловки маркетологов, реклама, мода. Мы много работаем, а затем идем тратить деньги, и все это в быстром ритме. Но нужно остановиться и задуматься, что из того, что мы делаем, нам нравится, а что - потому что так принято. Почему мы каждый сезон покупаем одежду? Что-то случилось с предыдущей или это модно?" - рассуждает Дарья Чумакова. Однако выход из замкнутого круга есть. Один из вариантов - капсульный гардероб из базовых вещей, которые будут всегда актуальны и легко комбинироваться между собой.

Экологически дружественный образ жизни связан с устойчивым потреблением. "Важно, что мы покупаем в магазине и как это используем. Зачастую люди не следят за сроками годности, акции и скидки способствуют тому, что хочется приобретать больше и больше. Наши опросы показывают, что 30% респондентов выбрасывают продукты питания, даже если они пригодны для употребления", - констатировала собеседница.

Она опровергает стереотип, что вести экологически дружественный образ жизни дорого. "Это миф, а зачастую просто отговорка. Разве дороже покупать кофе в свою термокружку? Нет. А в некоторых кофейнях за ответственное отношение к окружающей среде сейчас можно получить еще и скидку. Экологичнее и дешевле использовать многоразовые бутылки для воды, ходить за покупками в магазин с тканевой сумкой, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты", - заметила Дарья Чумакова.

В то же время эксперт обратила внимание, что у белорусов с советских времен остались экопривычки, которые полезны и сегодня. "У нас принято ремонтировать вещи, чинить электронику и бытовую технику. Это отличное наследие, которое важно сохранить. В Европе эти привычки полностью утрачены, нужны огромные усилия, чтобы к ним вернуться", - отметила она.

Белорусы в свою очередь относительно недавно начали сортировать мусор, и Дарья Чумакова категорически не согласна с теми, кто говорит, что это сложно. "На практике все оказывается простым, главное - начать", - уверена заместитель директора Центра экологических решений.

Анна СИНИЦКАЯ,

БЕЛТА.-0-