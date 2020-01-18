18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект экспертиз Таможенной лаборатории в 2019 году составил более Br2,1 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
"В 2019 году эксперты Таможенной лаборатории провели почти 1,3 тыс. таможенных и судебных экспертиз, исследовано более 43 тыс. объектов. На каждого эксперта пришлось около 150 исследований. Экономический эффект, включающий доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил свыше Br2,1 млн", - сообщили в ГТК.
Деятельность специалистов Таможенной лаборатории направлена на предотвращение попыток перемещения через таможенную границу недоброкачественной продукции, подделок, либо, наоборот, ценных изделий, выявление ввоза в страну небезопасных товаров. Благодаря работе сотрудников устанавливаются и такие факты, как заявление в таможенной декларации кода товара с наименьшей пошлиной с целью экономии на таможенных платежах.
Для проведения испытаний товаров в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Беларуси. Ежегодно по обращениям участников внешнеэкономической деятельности эксперты проводят более 100 исследований товаров. Экспертную деятельность сотрудники лаборатории успешно совмещают с учебно-методической и научно-исследовательской работой.-0-