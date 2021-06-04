Экономический суд Витебской области поддержал частную компанию в споре с Госстандартом

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области отказал в удовлетворении иска Витебской областной инспекции Госстандарта к частному предприятию и его учредителю о ликвидации юридического лица за нарушения при обороте пищевой продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Истец инициировал ликвидацию частного торгового предприятия из Витебска на основании неоднократных нарушений технических регламентов Таможенного союза по безопасности. Нарушения были установлены с декабря 2019-го по март 2021 года. При этом по итогам проверок ответчик, по мнению истца, не принимал должных и исчерпывающих мер по недопущению в продажу опасной кондитерской продукции.

Проанализировав материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу, что фактически допущенные ответчиком нарушения не могут в данном случае являться достаточным основанием для ликвидации юрлица. При этом суд учитывал характер нарушений и принятые ответчиком меры для устранения возможных негативных последствий, в том числе профилактические мероприятия. Как выяснилось, удельный вес кондитерских изделий, в которых выявлено несоответствие требованиям техрегламентов по безопасности, не превышает 4% в общем ассортименте реализуемых компанией товаров. Кроме того, истец не предоставил доказательств конкретных негативных последствий нарушений, допущенных ответчиком.

Суд принял во внимание, что нарушения объясняются не умышленными действиями работников частного предприятия, а неосторожностью, большим объемом работы и отсутствием специалистов по маркировке товаров и их проверке на содержание вредных веществ. Более того, по результатам проверок Госстандарта ответчик ввел штатную должность и принял на работу специалиста по сертификации. Расторгнут контракт с поставщиком товаров, в которых выявлены нарушения техрегламентов по безопасности.

Исследовав материалы дела, суд также пришел к выводу, что Витебская областная инспекция Госстандарта не обладает полномочиями на предъявление иска о ликвидации юридического лица по данным правовым основаниям.

Решение экономического суда Витебской области об отказе в удовлетворении иска не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-